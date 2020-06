Gevolgen tekort vitamine A lijken beperkt

Bijna de helft van de jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar krijgt te weinig vitamine A binnen. Dat blijkt uit de laatste Voedselconsumptiepeiling van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Dit geldt ook voor 10 tot 30% van de volwassen Nederlanders. Een tekort aan vitamine A kan huidproblemen, dof haar, nachtblindheid of in het ergste geval blindheid veroorzaken. De gevolgen van het tekort aan vitamine A lijken voor de Nederlandse situatie beperkt.

Volgens zorgprofessionals is niet met zekerheid te zeggen dat deze gezondheidsklachten ook in Nederland ontstaan door een gebrek aan vitamine A. Op dit moment zien zij dit zelden als oorzaak van bovenstaande klachten, maar dat kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Ook blijkt dat zorgprofessionals weinig alert zijn op een mogelijke relatie tussen de lage vitamine A inname en gezondheidsklachten.

Het is belangrijk om het relatief hoge percentage van de Nederlandse bevolking dat te weinig vitamine A binnenkrijgt verder te duiden. Daarom zou vervolgonderzoek uitgevoerd kunnen worden om vast te stellen of de klachten inderdaad zelden voorkomen door vitamine A tekorten, of dat zorgprofessionals ze over het hoofd zien.

Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016. Deze gegevens zijn gekoppeld aan het Nederlands Voedingsstoffenbestand 2016, dat informatie bevat over de samenstelling van voedingsmiddelen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft daarnaast aan zorgprofessionals gevraagd of zij weten hoe vaak gezondheidseffecten door een te lage vitamine A-inname voorkomen en of zij zich ervan bewust zijn welke probleem hierdoor kunnen ontstaan. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.