1 op de 5 vrouwen met artrose maakt tegenwoordig gebruik van groenlipmossel,

In het verleden werd ter bevordering van het bewegingsapparaat het supplement glucosamine veel vaker gebruikt dan groenlipmossel. Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid, blijkt uit eigen onderzoek van Bewegenzonderpijn.com onder 7260 vrouwelijke respondenten van boven de 50 die te kampen hebben met artrose. Uit de resultaten kan opgemaakt worden dat groenlipmossel terrein wint bij vrouwen boven de 50 ten opzichte van traditionele behandelingen met glucosamine. Waar in het verleden glucosamine vaker werd gebruikt, is op dit moment groenlipmossel populairder.

Artrose bij vrouwen van 50 jaar en ouder

De kans dat je als vrouw gediagnosticeerd wordt met artrose is een stuk groter dan als man. In 2019 werd bij 1.467.200 Nederlanders de diagnose artrose gesteld, waarvan 513.900 mannen en 953.300 vrouwen. Artrose is een reumatische aandoening aan de gewrichten. Het begint vaak bij een ontsteking in het kraakbeen, wat vervolgens kan leiden tot kraakbeenslijtage. Dit kan leiden tot stijfheid, zwellingen en pijn rondom de gewrichten.

Groenlipmossel wint terrein ten opzichte van Glucosamine

In het verleden maakte 38,2 procent van de respondenten gebruik van glucosamine supplementen, terwijl maar 18,7 procent van de respondenten gebruik maakte van het gezondheidssupplement groenlipmossel. Op de vraag welke supplementen de respondenten op dit moment gebruiken wordt een ander antwoord gegeven. Op dit moment maakt slechts 14,7 procent van de respondenten gebruik van glucosamine supplementen, ten opzichte van 20,1 procent van de respondenten die groenlipmossel als gezondheidssupplement voor de gewrichten gebruiken. Uit de resultaten kan opgemaakt worden dat groenlipmossel terrein wint bij vrouwen boven de 50 ten opzichte van traditionele behandelingen met glucosamine. Waar in het verleden glucosamine vaker gebruikt, is op dit moment groenlipmossel populairder bij vrouwen van 50 jaar en ouder die last hebben van artrose.