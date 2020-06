Erasmus MC onderzoekt effect coronavirus op hart en longen

De effecten van het SARS-CoV-2 (corona-)virus op het hart en de longen worden onderzocht door het Erasmus MC. 'Er wordt steeds vaker gesproken over restschade aan het hart en de longen nadat iemand besmet is geraakt met het coronavirus en daardoor COVID-19 patiënt is geworden. Na het herstel van COVID-19 blijven de longen vaak aangetast en hier is meer onderzoek naar nodig', aldus het Erasmus.