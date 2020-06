RIVM gaat van dagelijkse naar wekelijkse corona-update

Het RIVM gaat vanaf woensdag niet meer dagelijks de toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en aantal overleden COVID-19 patiënten. 'We stappen over op een wekelijkse update. Deze wekelijkse update plaatsen we elke dinsdag om 14.00 uur. Op 7 juli verschijnt de eerste wekelijkse update', zo laat het RIVM maandag weten.