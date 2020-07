Toename telefonische consulten en visites op de huisartsenpost in coronatijd

Sinds het uitbreken van de coronapandemie worden patiënten van de huisartsenpost (HAP) veel vaker telefonisch geholpen. Vooral bij gezondheidsproblemen die worden geassocieerd met COVID-19 is de toename groot: tijdens de piek in week 11-13 (9 t/m 29 maart) ging het om een verdubbeling van het aantal telefonische consulten ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Na week 13 nam ook het aandeel visites toe. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.