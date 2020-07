NVWA-BuRO: voedingssupplementen met zilverkaars zijn ongeschikt voor risicogroepen

Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen, kinderen, patiënten met (een geschiedenis van) leveraandoeningen, patiënten die een behandeling ondergaan of hebben ondergaan voor borstkanker of andere hormoonafhankelijke tumoren en mensen die overgevoelig zijn voor de actieve bestanddelen van zilverkaars, zouden geen voedingssupplementen met zilverkaars moeten consumeren. Deze risicogroepen moeten worden gewaarschuwd voor de risico’s die kunnen samenhangen met zilverkaarsgebruik. Dat adviseert BuRO, een onafhankelijk adviesorgaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aan de minister voor Medische zorg en Sport.

Zilverkaars

(Extracten van) de wortel en wortelstok van Cimicifuga racemosa (L) Nutt. ook bekend onder de namen Actaea racemosa L., (tros)zilverkaars, vrouwenwortel (in het Engels ‘black cohosh’) worden gebruikt voor de behandeling van overgangsklachten zoals opvliegers en hevig transpireren, bij menstruatieklachten en om weeën op te wekken.

Mensen die voedingssupplementen gebruiken waarin zilverkaars zit, kunnen last krijgen van pijn in borst of buik, diarree, misselijkheid, of zelfs bloedingen en leveraandoeningen krijgen. Een aantal gevallen van ernstige levertoxiciteit is toegeschreven aan de inname van zilverkaars.

Nadelig voor risicogroepen

BuRO concludeert op basis van resultaten van onderzoek bij de mens en informatie uit proefdieronderzoek, dat doseringen van zilverkaarsextracten tot 40 mg/dag over het algemeen als veilig kunnen worden beschouwd. Maar door het ontbreken van informatie over het veilige gebruik van zilverkaars tijdens zwangerschap, lactatie of door kinderen, is de veilige dosering van 40 mg/dag niet van toepassing op deze risicogroepen.

Daarnaast concludeert BuRO dat de veiligheid en werkzaamheid van niet-gestandaardiseerde zilverkaarsextracten moeilijk kan worden beoordeeld, omdat de samenstelling dan niet (volledig) bekend is. Dit leidt tot een onbekende samenstelling van het extract en mogelijk tot een blootstelling die hoger is dan 40 mg/dag. Een dergelijk extract kan ook andere toxische stoffen bevatten die nadelige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.