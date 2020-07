‘Hamsterpiek’ van psychofarmaca bij start corona lockdown

De coronapandemie en de genomen maatregelen, zoals sociale isolatie, hebben bij veel mensen geleid tot angst en zorgen. Uit Nivel-onderzoek blijkt dat dit niet leidde tot het vaker voorschrijven van geneesmiddelen door de huisarts tegen angst, depressie of slapeloosheid. Afgezien van een korte piek in het voorschrijven bij de start van de lockdown half maart, zijn de cijfers vergelijkbaar met die over dezelfde periode in 2019.

Het Nivel monitort het voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen tijdens de coronapandemie. Deze week publiceren we de tweede factsheet in deze serie; deze gaat over het voorschrijven van benzodiazepinen en antidepressiva, twee vormen van psychofarmaca.

Kortdurende toename in voorschrijven van psychofarmaca duidt op ‘hamstereffect’

In week 12 (16-22 maart) schreven huisartsen beduidend meer benzodiazepinen en antidepressiva voor dan in dezelfde periode in 2019. Dit was de week dat de scholen en kinderdagverblijven dichtgingen en er de oproep was om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er was geen voorschrijfpiek te zien in het aantal nieuwe gebruikers van deze middelen. Dit duidt op een ‘hamstereffect’: mensen zijn de medicijnen voor alle zekerheid gaan inslaan. Na week 12 daalde het aantal patiënten dat een benzodiazepine of een antidepressivum voorgeschreven kreeg weer tot het niveau van 2019. Het aantal patiënten met een voorschrift voor een benzodiazepine was zelfs iets lager dan in 2019.