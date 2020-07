De ziekte van Parkinson en ouderschap

Er wordt tegenwoordig steeds meer bekend over de ziekte van Parkinson, waardoor het voortaan mogelijk is de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Het gevolg daarvan is dat de leeftijd omlaag gaat van de mensen bij wie Parkinson wordt vastgesteld. Een constatering van de ziekte van Parkinson heeft impact op het dagelijkse leven van u en uw omgeving. Eén van die veranderingen die impact heeft op de steeds jonger wordende patiënten, is de manier waarop het ouderschap zal worden ingevuld. De tips in dit artikel zijn daarom gericht op wat u kunt doen wanneer op jonge leeftijd Parkinson geconstateerd wordt en u nog (jonge) kinderen heeft.

1. Vertel over uw ziekte

Het is belangrijk uw kinderen te vertellen over uw ziekte. Kinderen voelen aan als er iets niet in orde is. Ze kunnen dan onnodig de oorzaak bij zichzelf gaan zoeken. Bovendien zijn kinderen op iedere leeftijd vatbaar voor veranderingen, waardoor het een goed idee is om zelfs op jongere leeftijd het gesprek aan te gaan.

2. Houd het gedrag in de gaten

Nu de eerste stap is gezet, is het belangrijk het niet daarbij te laten. De symptomen van de ziekte van Parkinson nemen na verloop van tijd toe, waardoor het een goed idee is om met elkaar in gesprek blijven.

Houdt ook het gedrag van uw kind in de gaten. Bedenk goed dat soms een onderlinge band juist sterker wordt wanneer u open en eerlijk met elkaar praat. Maar soms kan het ook gebeuren dat kinderen zich toch anders gaan gedragen. Gedrag dat kan voorkomen is bijvoorbeeld:

- Steeds vaker terugtrekken

- Stiller worden

- Sneller geïrriteerd raken

- Emotioneler worden

Geef uw kind daarom de juiste aandacht door te luisteren en begrip te tonen. Maakt u zich toch zorgen over het gedrag van uw kind? Kijk op de website van Verder met Parkinson wat u nog meer kunt doen.

3. Zorg voor een goede rol- en taakverdeling met uw partner

Bespreek samen met uw partner hoe u met veranderingen in de taakverdeling binnen het ouderschap omgaat. Hierbij is het belangrijk zelf, waar mogelijk, betrokken te blijven bij de opvoeding van uw kinderen. Wanneer u op één lijn zit en goed voor elkaar zorgt, zullen ook uw kinderen zich veilig voelen.

Voor meer informatie over Parkinson en het ouderschap kunt u terecht op de website van VerderMetParkinson. Bovendien vindt u daar nog veel meer voorlichting om met de ziekte van Parkinson om te gaan.