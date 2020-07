Wat weet je over vitamine?

Het bekende vitamine C bijvoorbeeld houdt ziektekiemen buiten de deur, terwijl vitamine K zorgt voor een gezond vatenstelsel en sterke botten. In dit artikel lees je over het belang van vitamine en hoe je er genoeg van binnenkrijgt.

Welke soorten vitamines zijn er?

De dertien stofjes die onder de noemer vitamine vallen zijn op te delen in twee groepen. Ten eerste zijn er de vetoplosbare vitamines, die voorkomen in vethoudende producten. Hierbij kun je denken aan vlees en vis, maar ook noten, eieren en melk behoren tot deze voedingsmiddelen. Enkele voorbeelden van vetoplosbare vitamines zijn:

• Vitamine A. Deze voedingsstof zorgt voor een gezonde huid en scherpe ogen. Daarnaast is het onmisbaar voor kinderen die in de groei zijn.

• Vitamine D. Voldoende vitamine D is noodzakelijk om je botten en tanden sterk te houden.

• Vitamine K. Deze stof is essentieel bij het behoud van sterke botten. Een tweede kerntaak van vitamine K is het reguleren van de bloedstolling.

De tweede categorie bestaat uit de wateroplosbare vitamines. Zoals de naam aangeeft zijn deze stofjes vooral te vinden in voedsel met een hoog watergehalte. Groenten en fruit vallen hieronder, maar verrassend genoeg zijn ook 'droge' producten als brood en noten rijk aan wateroplosbare vitamines. De wateroplosbare vitamines omvatten onder meer:

• Vitamine B1. Het zenuwstelsel en de hersenen functioneren niet goed wanneer je onvoldoende vitamine B1 binnen krijgt.

• Vitamine B5. Vitamine B5 draagt bij aan het gezond houden van je darmstelsel. Ook helpt deze stof bij de afbraak van voedsel.

• Vitamine B11. Van deze voedingsstof is aangetoond dat ze de kans op geboorteafwijkingen bij baby's verkleint. Zwangere vrouwen moeten dan ook goed letten op hun vitamine B11 inname.

Hoe zorg je dat je genoeg vitamines binnenkrijgt?

Om te beginnen is het aan te raden een gezond en gevarieerd voedingspatroon te volgen. Naast wat je binnenkrijgt speelt ook de manier waarop je het binnenkrijgt een rol. Te lang of te intensief verhitten verlaagt de hoeveelheid van bepaalde vitamines in voedsel. Tot slot goed om te weten is dat niet alle vitamines uitsluitend via voeding je lijf binnenkomen. Vitamine D wordt met name door onze huid opgenomen uit zonlicht. Hierdoor hebben mensen vooral in de bewolkte wintermaanden last van een vitamine D-tekort.

Zijn vitaminesupplementen een goed alternatief voor je maaltijd?

In het dagelijks leven hebben veel mensen niet iedere dag tijd en zin om zelf te koken. Het kan dan verleidelijk zijn om snel een paar pilletjes te slikken en er vanuit te gaan je dagelijkse dosis vitamines ingenomen te hebben. Hoewel pillen inderdaad een goede aanvulling kunnen zijn op je voedingspatroon, is het af te raden om je portie groenten en fruit te vervangen door een handjevol supplementen. In tegenstelling tot vitaminepillen bevatten groenten en fruit namelijk ook andere stoffen die je lichaam nodig heeft, zoals mineralen en vetten. Daarnaast komen vitamines in veel pillen in een hoge concentratie voor. Dit kan leiden tot een overdosis, wat soms zelfs schadelijk voor je lijf is.