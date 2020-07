Corona en de sportschool, wat betekent het voor jou?

De corona crisis heeft de Nederlandse samenleving hard geraakt. Ook sportscholen hebben te lijden onder de gevolgen van deze crisis. Vanaf half maart tot begin juli was het voor de sportscholen nauwelijks mogelijk om open te zijn. Binnen sporten was verboden en buiten waren de mogelijkheden zeer beperkt! Het heeft ertoe geleid dat veel sportscholen in financieel zwaar weer zitten. Ook de komende maanden zal de omzet tegenvallen.

In de sportscholen moeten de richtlijnen vanuit de Nederlandse overheid worden nageleefd. Wat betekenen deze richtlijnen voor jou en wat kun je verwachten in de sportschool in Rotterdam, Amsterdam of bijvoorbeeld Den Haag?

Blokken reserveren om te kunnen gaan sporten

Het aantal bezoekers wat binnen de sportschool wordt toegelaten zal beperkt blijven. Het is om die reden noodzakelijk om voorafgaand aan je bezoek een blok te reserveren. In dat blok mag je vervolgens cardiotrainingen uitvoeren, krachttrainingen plannen, enzovoorts. Zo kun je blijven werken aan je conditie en de opbouw van spiermassa, zonder hierbij een onnodig groot risico te lopen op een COVID-19 besmetting. Het kan hierbij interessant zijn om enkel nog voor krachttrainingen naar de sportschool te gaan. Een cardiotraining zou je kunnen vervangen door een rondje joggen of fietsen in de open lucht. Het loont om overdag te gaan trainen. Vaak is het op dat moment het rustigst in de sportschool.

Iedereen sport in een eigen vak

Binnen de sportschool zijn vakken aangewezen rond de verschillende apparaten. Onder meer Basic-Fit werkt op deze manier. Bij het gebruik van de apparaten dien je binnen dit vak te blijven om er zeker van te zijn dat je op anderhalve meter afstand blijft van andere sporters in de sportschool. Sporten met een sportmaatje wordt door deze maatregel lastiger. Je kunt immers niet met z’n tweeën binnen het vak van een apparaat in de sportschool gaan staan om steeds af te wisselen.

Hygiënemaatregelen in de sportschool

Naast de reeds beschreven maatregelen wordt er extra schoongemaakt in de sportschool en blijven sommige ruimtes gesloten. Zo is nog niet in iedere sportschool de sauna geopend. Op de website van de sportschool in jouw plaats kun je meer informatie vinden over de exacte maatregelen die genomen zijn rondom het corona virus. Zelf kun je ervoor zorgen dat apparaten goed worden gereinigd voor en na het gebruik hiervan. Evenals dat je je handen kunt wassen en eventueel handschoenen kunt dragen. Neem een bidon mee en drink niet rechtstreeks uit de waterfonteintjes in de sportschool.