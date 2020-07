Nieuw ontwikkelde bloedtesten kunnen alzheimer in vroeg stadium opsporen

'Niet meten bij de huisarts'

'Wetenschappelijk gezien is de nieuwe bloedtest een belangrijke stap voorwaarts, maar zo’n test ligt niet meteen bij de huisarts', zo waarschuwt Marco Blom, manager Wetenschappelijk onderzoek en adjunct-directeur van Alzheimer Nederland.

Eiwit 'tau'

De nieuwe bloedtest richt zich op het aantonen van het schadelijke eiwit ‘tau’. In het brein veroorzaakt dit eiwit schade bij mensen met alzheimer. De onderzoekers kunnen met de test deze alzheimerprocessen signaleren. Blom: 'De onderzoekers kunnen de ziekteprocessen aantonen, jaren voordat iemand dementie krijgt. En dat is belangrijk. Wanneer er medicijnen komen, is dat hét moment om in te grijpen. In vroeg stadium, voordat iemand ook echt ziek wordt.'

Voorlopig resultaat

Het potentiële belang van bloedtesten voor de ontwikkeling van medicijnen is al lang bekend. Wereldwijd wordt hier onderzoek naar gedaan, ook in Nederland. De bloedtest moet nog wel doorontwikkeld worden. Blom: 'De onderzoekers moeten kijken of de testen in verschillende groepen nog steeds goed werken. Als we dit zeker weten, kunnen de testen worden ingezet bij wetenschappelijk onderzoek naar medicijnen.'

Betekenis voor de komende jaren

'Als de test goed blijkt te werken, krijgen we die niet ineens bij de huisarts.', vertelt Blom. 'De grote waarde zit hem in het mogelijk maken van medicijnonderzoek. Met de bloedtest kunnen onderzoekers uit gezonde deelnemers aan onderzoek, mensen selecteren met een hoog risico op alzheimer. Bij deze mensen kun je dan gaan kijken of een nieuw medicijn de ziekte van Alzheimer kan uitstellen of zelfs kan voorkomen. Voorlopig is dat echter toekomstmuziek.'

Grote stap op weg naar medicatie

De nieuwe bloedtest is een nieuwe belangrijke stap op weg naar medicatie tegen de ziekte van Alzheimer. De test spoort heel vroeg de ziekteprocessen van alzheimer op, maar heeft daardoor geen plek in de huidige diagnostiek. Op dit moment sporen artsen de ziekte niet zo vroegtijdig op, omdat er geen medicijnen zijn die de ziekte van Alzheimer kunnen voorkomen, genezen of zelfs remmen. Zodra die medicijnen worden ontwikkeld, wordt het vroegtijdig herkennen van de ziekte belangrijk omdat het ook kan resulteren in het in vroeg stadium kunnen behandelen.