Run op griepprik verwacht

De extra ingekochte vaccins was volgens het ministerie van Volksgezondheid het maximaal haalbare omdat de vraag naar het vaccin dit jaar heel hoog is. Een woordvoerder van het ministerie laat aan het AD weten: ‘Zeker in het begin van de crisis is Covid-19 regelmatig met griep vergeleken en griep is gevaarlijk voor dezelfde risicogroep. We willen voorkomen dat mensen dubbel getroffen worden’

Ieder jaar krijgen rond de zes miljoen Nederlanders een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dit held voor mensen die ouder zijn dan zestig. Ook mensen met aandoeningen als hart- en longziekten en diabetes krijgen een oproep.