Aantal COVID-patiënten op IC's gestegen naar 35

Totaal 648 patiënten op IC's

'Er liggen daarnaast 613 non-COVID-patiënten op de IC, 30 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 648, 35 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 115, 18 meer dan gisteren', aldus het LCPS.

Stijgingen door nieuwe besmettingen

'Het aantal opgenomen COVID patiënten stijgt verder door. Het aantal ligt nu bijna 90% hoger dan 14 dagen geleden. Deze stijging volgt op de snelle toename van het aantal nieuwe besmettingen. Het is cruciaal om deze besmettingsgolf in te dammen, anders kan het aantal patiënten in de ziekenhuizen in de komende periode snel verder stijgen', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.