Verpleegkundigen en verzorgenden signaleren beperkte aandacht voor obstipatie van cliënten

Verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren knelpunten in de preventie en zorg bij cliënten met (risico op) obstipatie. Ze hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden te weinig aandacht voor obstipatieklachten van cliënten. Een ander knelpunt is dat cliënten uiteenlopende adviezen krijgen van verschillende professionals. Een richtlijn over het verpleegkundig en verzorgend handelen kan bijdragen aan het verminderen van die knelpunten. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Verpleegkundige en verzorgende professionals krijgen in alle zorgsectoren te maken met cliënten met (risico op) obstipatie. Bekend is dat langdurige obstipatie bij volwassenen vaak leidt tot een slechtere kwaliteit van leven, stress, minder sociale contacten en ziekteverzuim.

Te late signalering obstipatieklachten

Ruim veertig procent van de ondervraagde verpleegkundige en verzorgende professionals ervaart knelpunten in de preventie van of zorg bij obstipatie. Het meest genoemde knelpunt is het niet of te laat signaleren van het risico op obstipatie bij een cliënt. Vooral de professionals in de wijkverpleging en verpleeghuizen geven aan dat zij weinig zicht hebben op het ontlastingspatroon van hun cliënten.

Richtlijn voor meer eenduidigheid

Ruim dertig procent van de ondervraagde professionals vindt de ontwikkeling van een richtlijn over obstipatie voor verpleegkundige en verzorgende professionals geschikt om de knelpunten aan te pakken. Verder raden de ondervraagde professionals aan om duidelijke samenwerkingsafspraken te maken met artsen over de taken en verantwoordelijkheden bij cliënten met (risico op) obstipatie.