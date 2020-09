'Poliovirus in riool RIVM'

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in het riool op het terrein het poliovirus aangetroffen. Het zou volgens De Volkskrant begin augustus zijn aangetroffen.

Op het terrein van het RIVM is een grote vaccinproducent die levend poliovirus gebruikt om vaccins te maken. Ook is het een onderzoeksinstelling die vaccins onderzoekt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) doet onderzoek naar de zaak. Het is nog onduidelijk wat de bron is geweest en of er medewerkers in contact zijn geweest met het virus. Tijdens het onderzoek worden medewerkers getest en alle technische en labfaciliteiten onderzocht.