Hoeveelheid antistoffen corona sneller uit gedoneerd plasma

Een tegenvaller voor bloedbank Sanquin bij het inzamelen van bloedplasma ten behoeve van de productie van een coronamedicijn. Het blijkt dat de hoeveelheid antistoffen in het verzamelde plasma sneller terugloopt dan gehoopt.

Men was van plan om 16.000 donoren te werven, die samen 50.000 plasma afstaan. Hierbij zou 30.000 kilo plasma ontstaan vol antistoffen tegen Covid-19. Hiervan zou een coronamedicijn worden geproduceerd.

Het aantal donoren van 16.000 werden gevonden, maar doneren minder vaak dan gehoopt. Ook zijn alle donaties niet geschikt. Een woordvoerder van Sanquin zegt tegenover het AD: ‘We hebben 20.000 donaties ontvangen. Dat leverde 8000 tot 9000 kilo bloedplasma op, maar een gedeelte daarvan gaat nog afvallen.’

De antistoffen bij een deel van de donoren blijkt snel uit het bloed te verdwijnen. Professor microbiologie Haans Zaaijer verteld aan de krant dat het met het oog op immuniteit niet meteen zorgwekkend is. ‘Maar voor de productie van geneesmiddelen hebben we juist plasma met een hoog gehalte aan antistoffen nodig. We hadden verwacht dat de hoeveelheid antistoffen langer heel hoog zou zijn.’