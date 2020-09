Inspectie: Testketen niet klaar voor 'tweede golf'

De keten van aanmelding, afname, laboratoriumanalyse en bron- en contactonderzoek was half augustus op orde maar nog niet klaar voor een mogelijke ‘tweede golf’ van het coronavirus. Dit blijkt donderdag uit onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het werk van de GGD’en in juli en augustus. De inspectie doet aanbevelingen om daar toch goed op voorbereid te zijn.

'GGD’en kunnen het niet alleen'

De 25 GGD-regio’s hebben het testen op het coronavirus goed geregeld. Dat geldt ook voor het bron- en contactonderzoek dat volgt als iemand besmet is. Maar de GGD’en kunnen het niet alleen. Ze zijn afhankelijk van landelijke partners en van de capaciteit bij laboratoria die de afgenomen testen moeten verwerken. Ook van de medewerking van het publiek: alleen mensen met klachten moeten zich laten testen.

Op orde, maar nog niet klaar

De inspectie heeft grote waardering voor de manier waarop de GGD’en het testen en het bron- en contactonderzoek in korte tijd hebben opgezet. Maar het loopt spaak als mensen zonder klachten zich laten testen. Of als ze voor het bron- en contactonderzoek veel mensen opgeven met wie ze ondanks de afstandsregels nauw contact hebben gehad. Ook de ingeschakelde laboratoria hebben veel werk verzet. Zij hebben de diagnostiek opgezet tegen de achtergrond van een wereldwijde schaarste aan materialen. Er moet de komende maanden wel meer testcapaciteit komen.

Naar 85.000 testen per dag

De GGD’en en de laboratoria staan voor de enorme opgave om het aantal testen en bron- en contactonderzoeken de komende maanden sterk te vergroten. Sinds juni zijn meer dan een miljoen testen uitgevoerd. De komende maanden zijn meer testen nodig, oplopend van 55.000 testen per dag in november en 70.000 in december tot 85.000 per dag vanaf februari 2021.

Methode van onderzoek

De inspectie bezocht in alle 25 GGD-regio’s een testlocatie en had gesprekken met experts, bestuurders en medewerkers. Verder zijn de ervaringen van geteste mensen verzameld: door contact met patiënten- en cliëntenorganisaties, door 289 telefonische enquêtes, door analyse van 366 klachten (bij GGD’en en de IGJ) en door het bekijken van zo’n 330 relevante berichten op sociale media (vooral Twitter). Ook ging er een vragenlijst naar 69 laboratoria, waarop van 54 laboratoria een reactie kwam.