Zorgautoriteit noemt stijging ziekenhuisopnames door corona alarmerend

Gevolgen voor reguliere zorg

'Ook gaan we de gevolgen voor de toegang voor patiënten tot reguliere zorg nog intensiever monitoren. Het ministerie van VWS heeft de NZa in april gevraagd de opstart van de reguliere zorg te coördineren', aldus de NZa.

Alarmerend

'We zien dat het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona oploopt. Dat is alarmerend. De druk op de rest van de zorg neemt hierdoor toe. Dit kan opnieuw leiden tot langere wachttijden', zo waarschuwt de NZA. Hier maken wij ons zorgen over. NZa-voorzitter Marian Kaljouw: 'Tijdens de eerste golf hebben veel mensen niet de zorg gehad die zij nodig hadden. Mensen hebben hierdoor, soms ernstige, gezondheidsschade opgelopen. We moeten met elkaar koste wat kost voorkomen dat de reguliere zorg nog een keer zo sterk wordt afgeschaald. Maar als we nu niet ingrijpen is dat wel een realistisch scenario.'

Afspraken

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben per ROAZ regio afspraken gemaakt over de doorgang van de reguliere zorg tijdens een mogelijke 2e golf van het coronavirus. Wij verwachten van hen dat zij hun samenwerking met onverminderde intensiteit voortzetten en dat zij zich blijven inzetten om coronazorg en reguliere zorg zoveel mogelijk naast elkaar te blijven leveren. Dit vraagt van hen dat zij voorrang bleven geven aan urgente en passende zorg en dat ze maatregelen nemen die passen bij de ontwikkeling in hun regio.

Contact met huisarts

Het is belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten contact opnemen met hun huisarts. De huisarts kan in overleg met de patiënt bepalen wat nodig is. Indien nodig kan de huisarts doorverwijzen naar het ziekenhuis. Mochten mensen lang moeten wachten kunnen ze met hun zorgverzekeraars bespreken waar ze het snelst terecht kunnen. Daarnaast is het uiteraard van groot belang dat mensen opletten en zich houden aan de maatregelen van de overheid.