UMC Utrecht test supersnelle coronatest

Antigeentest

'De antigeentest detecteert een viraal eiwit en kan daarmee in 15 minuten laten zien of het virus aanwezig is', aldus het UMC Utrecht. De PCR test, die momenteel het meest gebruikt wordt in Nederland, kijkt naar het genetisch materiaal van het virus en is zeer sensitief maar duurt een stuk langer, namelijk vijf uur.

Gevoelig

Hoe gevoelig de antigeentest precies is en in welke periode na besmetting deze nieuwe test de meest betrouwbare uitslag geeft, is nog niet precies bekend. Daarom wordt de komende weken een groot aantal bezoekers getest aan de GGD-teststraat bij het UMC Utrecht met de huidige PCR-test én met de snelle antigeentest. Door de data te vergelijken ontstaat straks het beeld hoe, wanneer en voor wie de test het beste kan worden ingezet.

Alle data naar RIVM

Snelle antigeentesten van verschillende fabrikanten worden komende tijd in meerdere ziekenhuizen getest. Alle data worden vervolgens met het RIVM gedeeld om tot een snel besluit over betrouwbaarheid en gebruik te komen.