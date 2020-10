'Asbest in make-up Hema en Douglas'

Uit onderzoek in opdracht van het Tv-programma EenVandaag blijkt dat in make-up van winkelketen Hema en parfumerie Douglas asbest bevatten. Uit drie verschillende testen bleek er in My Cheek Palette Blush en B.A.E. loose powder foundation 2nd skin de kanker verwekkende stof te zitten.