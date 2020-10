6.378 nieuwe besmettingen, aantal opnames stijgt van 1190 naar 1233

Aantal opgenomen COVID-patiënten met 43 toegenomen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt 1233. Dat zijn er 43 meer dan zaterdag. Daarvan liggen er 986 buiten de Intensive Care, 31 meer dan gisteren. Op de IC liggen 247 COVID-patiënten, 12 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 489 non-COVID-patiënten op de IC, 31 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 736en dat zijn er 19 minder dan de vorige dag.

17 COVID-patiënten verplaatst

In de afgelopen 24 uur zijn er 17 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 5 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. 'Het aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt door, dit is conform de verwachting. Van hen ligt 51% in het westen van het land in de roaz-regio’s Noord-West, West en Zuid-West. Patiënten worden vanuit deze regio’s verplaatst over het gehele land', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Overleg in Catshuis

Premier Rutte heeft zondag in het Catshuis overleg met onder andere minister de Jonge en RIVM-baas Jaap van Dissel over de laatste ontwikkelingen en de te nemen maatregelen. Dinsdagavond zal Rutte bekendmaken om welke nieuwe maatregelen het gaat.