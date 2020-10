'Kabinet komt met nieuw pakket maatregelen tegen corona'

Het kabinet is nieuwe coronamaatregelen aan het voorbereiden. Hierbij zal vermoedelijk de horeca, amateursport en het OV geraakt worden. Dit melden bronnen aan RTL Nieuws.

Er zal waarschijnlijk een verbod komen voor amateur-teamsporten voor mensen boven de achttien jaar. Het Openbaar Vervoer wordt opnieuw alleen voor noodzakelijke reizen. Of er verdere maatregelen in de horeca genomen moeten worden, is nog een onderwerp van discussie.

De bronnen laten weten dat dit de laatste fase is voor een nieuwe intelligente lockdown. Het devies zal ook zijn: blijf thuis en beperk het contact met personen tot je eigen huishouden.