Vrouw (89) overleden na herbesmetting van corona

Eerder dit jaar is een 89-jarige Nederlandse vrouw overleden nadat zij voor de tweede keer besmet was met het coronavirus. Dit blijkt volgens de Gelderlander op basis van een publicatie van Nederlandse wetenschappers van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam.

De vrouw kreeg het coronavirus onder de leden, maar werd na vijf dagen behandelen in het ziekenhuis weer ontslagen. De enige klachten die zij op dat moment had waren vermoeidheidsklachten.

Bijna twee maanden later kreeg de vrouw last van koorts, hoesten en kortademigheid. Dit net nadat zij was begonnen met een chemobehandeling. In het ziekenhuis werd de vrouw opnieuw positief getest op corona. Na een aantal dagen bleek de vrouw geen antistoffen aan te maken en haar toestand verslechterde. Na twee weken is de vrouw overleden. Het is wereldwijd het eerste slachtoffer dat overleden is na een herbesmetting.