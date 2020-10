Aantal nieuwe besmettingen onder de 10.000

Van het aantal besmette personen is 314 opgenomen op een verpleegafdeling van een ziekenhuis. Dit zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 64 opnames meer dan vrijdag.

Het aantal personen dat op de afdeling Intensive Care is opgenomen is met 39 gestegen. De afgelopen 24 uur zijn er 76 patiënten naar de IC gebracht.

Heeft aantal overleden personen aan de gevolgen van corona is 51. Dit is minder dan gisteren, toen werden er 87 doden gemeld. Gemiddeld overlijden er deze week 54 per dag. Een week eerder was dit nog 40.