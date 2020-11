Chemotherapie dichter bij huis

In Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer hebben thuiszorgorganisaties Amstelring Wijkzorg en Zorgbalans samen met het Spaarne Gasthuis en Zilveren Kruis de handen ineengeslagen. Zo wordt zorg voor patiënten met kanker naar huis verplaatst. Thuis nemen de thuiszorgorganisaties de behandelingen over onder verantwoordelijkheid van de oncologen van het Spaarne Gasthuis. “Hierdoor hoeven patiënten minder naar het ziekenhuis. Ook ontzorgen we zo gezamenlijk mantelzorgers,” aldus Jitske Jansen, afdelingshoofd Oncologie centrum Spaarne Gasthuis.