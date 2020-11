Dalende trend corona besmettingen zet door

De dalende trend voor wat betreft het dagelijks aantal besmettingen, zet door. Voor de vierde dag op rij is het aantal besmettingen per dag steeds verder afgenomen. Dinsdag gaf het RIVM 7.776 positieve tests op die tot 10.00 uur vanmorgen in de afgelopen 24 uur daarvoor door de landelijke GGD's zijn gemeld. Dat zijn er 530 minder dan maandag en daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 375.890.

Maandag 8.306 nieuwe besmettingen

Maandag maakte het RIVM het aantal besmettingen van 8.306 bekend. Dat waren er 430 minder dan zondag toen er 8.736 nieuwe besmettingen werden gemeld. Zaterdag meldde het RIVM nog 9.838 nieuwe besmettingen. Vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen nog met 11.119 nog ruim boven de 11.000.

Weektotaal ook lager dan week ervoor

Afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 iets gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Het reproductiegetal R zit nog steeds geheel boven de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is iets toegenomen.

3.455 minder meldingen in een week

In de afgelopen week zijn 64.087 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen, dit zijn 3.455 (-5%) meldingen minder dan de week daarvoor. Vooral in de laatste dagen zagen we een lager aantal meldingen. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het reproductiegetal daalt langzaam maar vlak na de maatregelen van medio oktober nog niet onder de 1. Het aantal besmettelijke personen blijft hoog, met 166.000 personen deze week.

Nog geen daling zichtbaar boven de 60 jaar

In de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar is een daling van het aantal positief geteste personen nog niet te zien. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden.

Verschillen tussen de regio’s

In 16 van de 25 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio’s is het aantal meldingen van positieve COVID-19 testen afgenomen. In de regio’s Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden is de grootste afname in het aantal nieuwe meldingen zichtbaar; ten opzichte van de week ervoor is het aantal meldingen met minstens 20% gedaald. De regio’s met het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners zijn Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant, deze regio’s hadden meer dan 500 meldingen per 100.000 inwoners.

Ziekenhuisopnames toegenomen, ook meer overlijdens

De afgelopen week registreerde stichting NICE 1.966 mensen die vanwege COVID-19 op de verpleegafdelingen zijn opgenomen, dit zijn 227 nieuwe opnames meer dan de week daarvoor (+13%). Het aantal registreerde opnames op de Intensive Care was deze week 312, iets minder dan de week ervoor, toen er 333 nieuwe opnames werden geregistreerd op de IC intensive care (-3,5%).

Sterfte neemt verder toe

Het CBS meldt in de week van 19 tot en met 25 oktober, net als in de voorgaande weken, een hogere sterfte dan verwacht. De sterfte in deze week was bijna 600 overlijdens hoger dan verwacht. Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 15 tot en met 21 oktober, is de sterfte licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, verhoogd in de leeftijdsgroep 65 – 74 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder.

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal van 16 oktober is 1,11 (ondergrens: 1,09 en bovengrens: 1,13). Dit is iets lager dan enkele weken geleden maar het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,11 betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 111 andere mensen besmetten met het virus.