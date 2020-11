Aantal dagelijkse besmettingen blijft dalen

Het aantal dagelijkse besmettingen is, net als de vier voorliggende dagen, ook woensdag verder gedaald al was de daling ten opzichte van dinsdag met 119 niet erg sterk. Dit blijkt woensdagmiddag uit de nieuwste besmettingcijfers die het RIVM heeft bekendgemaakt.

7.657 positieve tests, totaal naar 383.523

De dalende trend voor wat betreft het dagelijks aantal besmettingen, zet door. Voor de vijfde dag op rij is het aantal besmettingen per dag steeds verder afgenomen. Woensdag kwamen er 7.657 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 119 oftwel 1,5% minder dan die van dinsdag toen het RIVM 7.776 positieve tests meldde. Dat waren er 530 (6,4%) minder dan maandag.

Maandag 8.306 nieuwe besmettingen

Maandag maakte het RIVM het aantal besmettingen van 8.306 bekend. Dat waren er 430 (4,9%) minder dan zondag toen er 8.736 nieuwe besmettingen werden gemeld. Zaterdag meldde het RIVM nog 9.838 nieuwe besmettingen. Vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen nog met 11.119 nog ruim boven de 11.000.

612 covid-patiënten op IC, 1960 in kliniek

Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten op dit moment bedraagt 2572. Dat zijn er 81 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1960 buiten de Intensive Care, 84 minder dan gisteren. Op de IC liggen 612 covid-patiënten (waarvan 2 in Duitsland), 3 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 475 non-COVID-patiënten op de IC, 26 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1087 (waarvan 2 in Duitsland), 29 meer dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 236 in de kliniek en 50 op de IC.

42 patiënten verplaatst

In de afgelopen 24 uur zijn er 42 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 9 IC-patiënten.