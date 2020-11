Al totaal 7 mensen in Nederland besmet door muggen met westnijlvirus

De afgelopen week is in totaal bij zes mensen in Nederland een infectie vastgesteld met het westnijlvirus. Dit meldt het RIVM woensdagmiddag.

Regio Utrecht en Arnhem

'Eén patiënt heeft het virus opgelopen in de regio Arnhem, de overigen zijn besmet in de regio Utrecht', aldus het RIVM. In oktober werd voor het eerst in ons land een besmetting vastgesteld. Dat was in de regio Utrecht. In totaal zijn er nu zeven besmettingen. Het westnijlvirus wordt overgebracht via muggen.

Besmet in juli of augustus

De vijf nieuw bekend geworden patiënten in de regio Utrecht zijn allen besmet geraakt in de maanden juli of augustus. De besmettingen zijn gevonden doordat enkele ziekenhuizen in de regio en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gericht onderzoek hebben gedaan naar aanleiding van de eerste melding. De zesde patiënt, in de regio Arnhem, heeft het virus pas in oktober opgelopen. Dat is opmerkelijk, omdat het muggenseizoen bijna is afgelopen. Het gebeurt zelden dat zo laat in het seizoen iemand besmet wordt met het westnijlvirus.

Sanquin screent bloed op westnijlvirus

Bloedbank Sanquin is op de hoogte gebracht van de nieuwe patiënt uit de regio Arnhem. Vanaf 6 november 2020 worden bloeddonaties uit deze regio selectief gescreend op aanwezigheid van het westnijlvirus. Dit gebeurt om te voorkomen dat het virus via bloedtransfusie naar patiënten in Nederlandse ziekenhuizen wordt overgedragen.

Westnijlvirus

Het westnijlvirus komt voor onder vogels en wordt overgebracht door muggen. Het gaat hierbij om de huissteekmug, de meest algemene muggensoort in Nederland. De muggen raken geïnfecteerd doordat zij zich voeden op besmette vogels. Daarna verspreiden deze muggen het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en andere zoogdieren, zoals paarden. Mensen en paarden kunnen daar ziek van worden, maar spelen bij de verdere verspreiding van de ziekte geen rol. Het virus wordt niet van mens naar mens of van mens naar dier overgebracht. Maar het is wel mogelijk dat iemand besmet wordt door bloed- of orgaantransplantatie.

Ziektebeeld

De meeste mensen worden van een infectie met het virus niet ziek. Zo’n 80% krijgt helemaal geen klachten, 20% krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. Wel kan ongeveer 1% van de mensen die wordt besmet een ernstige neurologische ziekte krijgen, zoals een hersenontsteking.

Verspreiding westnijlvirus

Het westnijlvirus heeft zich de laatste tientallen jaren verspreid over grote delen van de wereld. De ziekte komt al geruime tijd voor in het zuidoosten van Europa en in het Middellandse zeegebied. De afgelopen jaren breidde de ziekte zich uit richting Centraal-Europa, waaronder het centrale deel van Duitsland. Verdere verspreiding naar West-Europa lag in de lijn der verwachting.

Besmetting in Nederland

In oktober 2020 is voor het eerst een besmetting met het westnijlvirus vastgesteld bij een patiënt in Nederland. De patiënt was al eind augustus ziek geworden en had het virus opgelopen in de regio Utrecht. In deze regio zijn in augustus en september 2020 vogels en muggen gevonden met het westnijlvirus. Dat was de eerste keer dat een infectie met dit virus is gevonden bij een persoon die het heeft opgelopen in Nederland.

Voorbereiding

Het muggenseizoen is ten einde. Daarmee wordt het risico op het oplopen van een infectie met westnijlvirus minimaal. In december zullen adviezen en eventuele verdere acties worden voorgesteld ter voorbereiding van het volgende muggenseizoen.