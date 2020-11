Zeldzaam nieuw dodelijk virus kan overgedragen worden op mensen

Wetenschappers van het US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben ontdekt dat het Chaparevirus, een zeldzaam dodelijk virus, kan overgaan van mens tot mens.

Drie mensen zijn inmiddels overleden. Chapare, genoemd naar de streek waar de uitbraak begon, lijkt op het levensgevaarlijke ebola.

Het virus Chapare wordt versprijdt door knaagdieren waaronder ratten en muizen. Het virus dook in 2004 voor het eerst op en koste het leven van een 22-jarige boer die besmet raakte. Behandeling is niet mogelijk en de man bezweek na een ziekbed met griepachtige klachten aangevuld met overgeven en bloedingen. Daarna bleef het jarenlang stil tot de ziekte in 2019 weer opdook in hoofdstad La Paz.

De onderzoekers vermoeden dat Chapare wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Het virus is dus moeilijker overdraagbaar dan het huidige coronavirus. Hoewel het Chaparevirus slechts heel beperkt is opgedoken, wijst het onderzoek wel op de mogelijkheid van nieuwe scenario’s zoals de huidige coronapandemie.