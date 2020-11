'Operatie vaccinatie' al in volle gang, wachten is op vaccin

Ouderen en zorgmedewerkers

Ouderen (60-plussers), mensen die tot een medische risicogroep behoren, zorgmedewerkers van deze groepen en zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten met COVID-19 worden als eerste gevaccineerd. Het kabinet volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Vaccins zijn ruim ingekocht, net als veiligheidsnaalden en speciale vriezers. Ook komt er een uitgebreide informatiecampagne over het vaccin en het belang van vaccineren. Vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Vaccinatiestrategie

Naar verwachting kan in de eerste maanden van 2021 worden gestart met inenten, schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in de Vaccinatiestrategie, die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. De logistieke operatie is in volle gang. Toch zijn ook veel zaken nog onbekend; bijvoorbeeld welke vaccins worden toegelaten tot de Europese markt, wanneer de leveringen goed op gang komen en de geschiktheid van vaccins voor specifieke doelgroepen. Dat maakt dat nu nog niet met zekerheid gezegd kan worden wanneer het vaccineren begint, wie wanneer aan de beurt is en hoe lang het gaat duren voor iedereen die dat wil is gevaccineerd.

'Terug naar gewone situatie'

Minister De Jonge: “Het vaccin is onze belangrijkste troef om deze crisis te boven te komen, om de pandemie achter ons te laten. En om terug te gaan naar de situatie waarin je gewoon met vrienden je verjaardag kan vieren, je oma kunt knuffelen, niet meer elke dag thuis werkt en weer lekker naar een concert of het voetbalstadion kunt. Toch is het niet het vaccin dat het verschil gaat maken, maar vaccinatie. Het is de prik in de bovenarm die ziekte voorkomt en levens redt en ervoor zorgt dat we ons oude leven weer stukje bij beetje kunnen oppakken. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor jezelf alleen, maar voor elkaar. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om elkaar te beschermen.”

Aankoop vaccins

Nederland heeft zicht op vaccins van minimaal zes verschillende vaccinontwikkelaars. Met vijf fabrikanten is het contract rond, met de zesde (Moderna) wordt nog onderhandeld. Deze contracten worden vanuit de EU voor alle 27 lidstaten gesloten. Nederland heeft daarbij een actieve rol. Alle vaccins bevinden zich momenteel in de laatste of voorlaatste testfase.

EMA

Daarna moeten het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van geneesmiddelen (CBG) oordelen over de effectiviteit, kwaliteit en veiligheid. Als alle vaccins de eindstreep halen en worden toegelaten door EMA, wat op dit moment nog niet zeker is, zou Nederland de beschikking krijgen over ruim 50 miljoen doses. Omdat bij de meeste vaccins twee inentingen per persoon nodig zijn, is dat genoeg voor ruim 29 miljoen mensen. Daarnaast is er in de meeste contracten ruimte voor aanvullende leveringen en er worden ook nog gesprekken gevoerd met andere vaccinontwikkelaars. Voor de inkoop van de vaccins is 700 miljoen euro gereserveerd.