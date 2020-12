Eerste militairen ingezet in zorghotel Apeldoorn

10 militairen, afkomstig van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen, worden vanaf vandaag ingezet in een zorghotel te Apeldoorn. Zij zijn de eerste van de ongeveer extra 100 militairen die de krijgsmacht beschikbaar stelt ter ondersteuning van de coronazorg in Nederland.

“Vandaag gaan de eerste militairen aan de slag in Apeldoorn om de druk op de zorg aldaar te verlichten”, aldus Defensieminister Ank Bijleveld.

Handjes aan het bed

Zorghotel Chrysant op locatie Casa Bonita, onderdeel van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, speelt een grote rol in de regionale ontlasting van ziekenhuizen en thuiszorg voor coronapatiënten. Er verblijven mensen die corona hebben en die vanwege hun ziekte tijdelijk niet thuis de intensieve zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben. Door de grote druk op de zorg vanwege het coronavirus kampt het zorghotel met een tekort aan zorgprofessionals.

De 10 militairen bieden hulp als extra ‘handen aan het bed’. Zij worden ingewerkt door het personeel van de zorginstelling. Defensie levert het team in principe tot en met 19 januari.

Beoordeling

Defensieteams beoordelen sinds gisteren de verzoeken om militaire bijstand in de regio’s Twente, Groningen en Apeldoorn, om te bepalen waar welke hulp nodig is. Defensie stelt ongeveer 100 medisch geschoolde militairen beschikbaar om instellingen te ondersteunen bij de coronazorg. Voor de inzet in corona-teststraten zette de krijgsmacht eerder 1.000 mensen in. Nu dit testproces op orde is, kunnen deze militairen ook aan de slag op andere plekken, zoals vaccinatiestraten.