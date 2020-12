Nu 702 COVID-patiënten op IC, aantal besmettingen weer gestegen

Het aantal COVID-patiënten op IC is ten opzichte van gisteren met 28 gestegen. Dit meldt het Landelijk Centrum patiënten Spreiding (LCPS) woensdag.

702 COVID-patiënten op IC, 2.002 in de kliniek

'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.704, dat zijn er 47 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 2.002 buiten de Intensive Care (IC), 75 minder dan gisteren', aldus het LCPS.

IC

Op de IC liggen 702 COVID-patiënten, 28 meer dan de dag ervoor. Daarnaast liggen er 422 non-COVID-patiënten op de IC, 6 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1.124, dat zijn 34 patiënten meer dan gisteren. Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 289 in de kliniek en 64 op de IC. Er liggen 10 COVID-patiënten op de IC in Duitsland, evenveel als de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn 21 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 9 IC-patiënten.

Besmettingen weer gestegen

Bij het RIVM zijn woensdag 9.504 positieve tests gemeld. Dat zijn er 1.943 meer dan gisteren toen er 7.561 besmettingen werden gemeld. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 787.300 totaal.