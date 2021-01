Aantal COVID-patiënten in ziekenhuis met bijna 170 gedaald

In de afgelopen 24 uur is het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten met bijna 170 afgenomen. 'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 2.649, dat zijn er 168 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1957 buiten de Intensive Care (IC), 147 minder dan gisteren', zo laat het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag weten.