Momenteel 2.701 COVID-patiënten opgenomen in ziekenhuis

Op dit moment zijn er 2.701 COVID-patiënten opgenomen in een ziekenhuis. Dit meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.

695 COVID-patiënten op de IC

Van de 2.701 opgenomen patiënten liggen er 695 COVID-patiënten op de IC, 6 meer dan de dag ervoor. Daarnaast liggen er 360 non-COVID-patiënten op de IC, 19 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1055, dat zijn 13 patiënten minder dan gisteren. Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 241 in de kliniek en 29 op de IC. Er liggen 9 COVID-patiënten op de IC in Duitsland, even veel als de vorige dag.

22 COVID-patiënten verplaatst

In de afgelopen 24 uur zijn 22 COVID-patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 5 IC-patiënten.

Nieuwe besmettingen

Zondag zijn er tot 10.00 uur vanmorgen 7.438 positieve tests bij het RIVM gemeld. Dat zijn er 1.192 meer dan zaterdag toen er 8.630 nieuwe besmettingen werden gemeld. Vrijdag werden er 8.215 nieuwe besmettingen gemeld. Het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart bedraagt op dit moment 821.163.