'Onduidelijke etiketten en ongezonde verleidingen staan gezonde keuze in de weg'

Bijna iedereen is ermee bezig: gezonder leven. Of het nu gaat om gezonder eten (66%), afvallen (45%) of fitter worden (73%). Vrijwel alle Nederlanders (91%) hebben interesse in één of meerdere van deze thema’s, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Het volhouden van een gezonder eetpatroon blijft een uitdaging. Het (ongezonde) aanbod en onduidelijkheid in de supermarkt spelen hierbij een grote rol. Ruim de helft (56%) vindt dat het aanbod in de supermarkt gezonder moet. En nog eens 69% vindt dat etiketten duidelijker moeten aangeven of het product nu wel of niet gezond is.

Om consumenten te helpen bij een gezonder eetpatroon start de Consumentenbond de campagne ‘Gezonde Keuze’.

Wirwar aan claims

'Wij zijn continu bezig om onduidelijkheden, vooral door misleidende etiketten, aan de kaak te stellen. Bij supermarkten, levensmiddelenfabrikanten en de overheid. De wirwar aan claims maakt het consumenten niet makkelijker: 46% zegt niet alles te geloven wat er op etiketten staat.'

'Dit is frustrerend voor de vele Nederlanders die graag een gezonde keuze willen maken in de supermarkt. Vandaar dat wij niet kunnen wachten tot het onafhankelijke voedselkeuzelogo Nutri-Score in 2021 zijn officiële intrede doet in de Nederlandse supermarkt,' zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Minder reclame

Consumenten zien niet alleen etiketten als belemmering om gezonder te gaan eten. 61% vindt dat er minder reclame moet zijn voor ongezonde voeding. Ook het aanbod in de supermarkt moet volgens 56% van de respondenten echt gezonder. Zo zitten er nog steeds te veel suikers en zout in veel producten.

Het ongezonde aanbod speelt consumenten die graag gezonder willen eten parten. Zo’n 60% geeft aan hierin belemmerd te worden door ongezonde verleidingen. Voor consumenten die willen afvallen ligt dit percentage nog hoger, namelijk op 67%.

Gezond eten duur imago

58% meent dat gezond eten duurder is dan de ongezonde keuze. Niet zo vreemd dus dat 3 op de 10 consumenten zich daardoor belemmerd voelt bij een gezonder eetpatroon en afvallen. Maar wie goed zoekt in de supermarkt, kan zeker voordelig een gezonde maaltijd op tafel zetten. Koop bijvoorbeeld groente of fruit van het seizoen.

'Uit ons onderzoek blijkt dat we nog een wereld te winnen hebben. Supermarkten moeten het consumenten makkelijker maken om een gezonde keuze te maken', aldus Molenaar.