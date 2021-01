Antioxidanten zoals vitamine A en E verlagen risico op hartinfarct niet

Antioxidanten, zoals vitamine A en E, verlagen het risico op een hartinfarct niet in tegenstelling tot wat eerder wel werd aangenomen. Tot die conclusie komen wetenschappers van het LUMC in een studie onder 900.000 deelnemers.

Antioxidantenniveaus

De wetenschappers vergeleken de genetisch bepaalde antioxidantenniveaus van gezonde personen met die van hartinfarctpatiënten, Ze beschrijven hun resultaten in de Journal of the American College of Cardiology.

'Sterk bewijs'

'Op basis van onze studie is er sterk bewijs dat multivitaminen met een antioxiderende werking geen positief effect hebben op het risico op coronaire hartziekten', vertelt epidemioloog Raymond Noordam. Deze conclusie trekken Noordam en collega’s op basis van hun studie onder 900.000 Europeanen en Amerikanen.

Antioxidanten

Antioxidanten vangen schadelijke stoffen weg. Dit zijn zogenoemde reactieve stoffen die schade aan onze cellen en het DNA veroorzaken. 'Het idee is dat de antioxidanten zoals vitamine A en E deze vrije stoffen wegvangen waardoor de schade minder wordt. Men gaat er vanuit dat minder cel- en DNA-schade leidt tot een lager risico op onder andere hart- en vaatziekten', vertelt Noordam.

Genetische antioxidantniveaus

'Er was onenigheid in de wetenschappelijke literatuur over het effect van antioxiderende supplementen en antioxiderende moleculen op coronaire hartziekten', legt promovendus Jiao Luo uit. 'Gerandomiseerde klinische studies toonden geen effect, terwijl veel observationele studies wel een verminderd risico aantoonden.' De onderzoekers besloten daarom de relatie tussen antioxidanten en het risico op een hartinfarct te onderzoeken met een alternatieve aanpak.

Data vergelijken

De onderzoekers focuste zich op de genetisch bepaalde antioxidantgehaltes in ons bloed. 'Door variatie in ons genetisch materiaal hebben sommige mensen een hoger, en anderen een lager gehalte aan antioxidanten in hun bloed', vertelt Noordam. 'We verzamelden deze data uit openbare datasets uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Finland. Vervolgens vergeleken wij deze genetisch bepaalde antioxidantenniveaus van een groep gezonde personen, met een groep bestaande uit personen die een hartinfarct hebben doorgemaakt', legt Lou uit.

Andere hartziekten

Noordam concludeert: 'Op basis van onze resultaten kunnen we stellen dat er geen bewijs is om vitaminen met antioxiderende eigenschappen te slikken met als doel om een hartinfarct te voorkomen. Deze grote studie ondersteunt daarmee de klinische studies en neemt veel van de onenigheid in de literatuur weg.'

Aanbevelingen voor bepaalde indicatie

De volgende stap is om de vermeende effecten van antioxidanten op andere leeftijdsgebonden ziekten te onderzoeken. Zo hopen de onderzoekers uiteindelijk onderbouwde aanbevelingen te doen voor het gebruik van antioxidanten voor een bepaalde indicatie.