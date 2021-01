LNAZ: 40.000 ziekenhuis medewerkers gevaccineerd

'Weinig bijwerkingen'

'Het criterium om in aanmerking te komen is daarbij dat het medewerkers betreft die cruciaal zijn om bedden open te houden. De vaccinatiebereidheid was groot, rond de 95 procent. Er zijn weinig bijwerkingen opgetreden. Enkele gevaccineerden vertoonden een lichte allergische reactie die snel behandeld kon worden. Er is geen plots optredende overgevoeligheidsreactie, een zogenaamde anafylaxie opgetreden.

2e vaccinatieronde

De tweede vaccinatieronde gaat 27 januari van start. Medewerkers krijgen dan hun tweede dosis zodat zij optimaal beschermd zijn. De ziekenhuizen gaan de komende week helpen bij het vaccineren van 15.000 kwetsbare patiënten in de langdurige zorg. Het gaat om grote instellingen met bewoners die over talrijke kleine locaties over het land verspreid zijn. De ziekenhuisapothekers verzorgen de distributie en bieden ondersteuning om de kwaliteit en medische zorg te waarborgen. De instellingen leveren zelf de prikteams.