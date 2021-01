Nieuwe Nederlandse robot 'The Beast' analyseert 20.000 coronatests per dag

Nederland heeft een supersnelle robot aangeschaft die snel afgenomen monsters op virussen kan testen. 'Deze robot, in de wandelgangen ook wel The Beast genoemd, is in staat per etmaal ca. 20.000 pcr-tests te verwerken en de resultaten online op te leveren. Dat is aanzienlijk meer dan alle tot nu toe bekende apparaten in de wereld', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS) donderdag.

Veldhoven

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft gisteren het medisch-microbiologische laboratorium PAMM in Veldhoven bezocht om de werking te bekijken van de nieuwe STRIP-1 testrobot', aldus het ministerie van VWS.

Hubrecht Institute

De robot is een Nederlandse uitvinding, ontwikkeld door het Hubrecht Institute, onderdeel van de KNAW, en het biotechnologiebedrijf Genmab. STRIP-1 is gebouwd in Zwitserland. De robot is gefinancierd door de Rijksoverheid en zal ook ingezet kunnen worden bij eventuele volgende pandemieën.

Bestrijden pandemieën

Daarmee is het een belangrijke bouwsteen voor een robuuste, publieke testfaciliteit voor Nederland. Dat is van groot belang in het effectief bestrijden van pandemieën. Traditioneel zijn de test – en analysefaciliteiten in ons land heel hoogwaardig, maar ook kleinschalig en primair gericht op diagnostiek: is iemand besmet of niet? In een pandemie is ook het snel in beeld brengen van de verspreiding van het virus nodig. Dat maakt een gerichte aanpak mogelijk daar waar de uitbraak oplaait.

Hoge volumes monsters testen

Tijdens grote virusuitbraken is het essentieel om snel en adequaat hoge volumes monsters te kunnen analyseren. Dat vraagt om een veel grotere schaal en meer slagkracht. In dat verband is door het kabinet zwaar geïnvesteerd in het uitbreiden van de test – en analysecapaciteit in eigen land. Deze testrobot maakt onderdeel uit van die strategie.

Sneller en kosten per test ook veel lager

De robot kan niet alleen met hoge snelheid veel grotere hoeveelheden tests verwerken, maar de kosten per test liggen ook aanzienlijk lager. Dit alles zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de analyse. Er is veel belangstelling voor deze robot uit het buitenland. De STRIP-1 is kort voor de Kerstdagen in Veldhoven geïnstalleerd. Sindsdien is de robot stapsgewijs steeds meer tests gaan analyseren om de werking te testen en alles klaar te maken voor grootschalige inzet. Deze zogenoemde validatieperiode loopt naar verwachting tot half februari en staat onder toezicht van het RIVM en de GGD Zuid-Oost Brabant.

Vol vermogen inzetten

Daarna kan de robot op vol vermogen worden ingezet bij het bestrijden van de coronapandemie. De overheid overweegt op termijn meer van deze robots aan te schaffen, indien de validatie inderdaad de verwachte resultaten oplevert. Met meerdere testrobots zoals deze kan de landelijke verwerkingscapaciteit wanneer dat nodig is snel opgevoerd worden tot vele tienduizenden analyses per etmaal.

'Veelbelovende nieuwe stap'

Minister De Jonge: 'Dit is echt een veelbelovende nieuwe stap in de bestrijding van de coronapandemie. Het is prachtig dat bedrijven en instituten uit Nederland dit voor elkaar hebben gekregen en we hebben daar vanuit de overheid ook graag aan meegewerkt. Alle signalen wijzen erop dat we deze robot met succes kunnen gaan inzetten. De STRIP1 kan een belangrijke extra schakel zijn in het testen op grote schaal, dat in een pandemie noodzakelijk is.'