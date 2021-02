LCPS: 536 COVID-patiënten op de IC, 1.386 in de kliniek; 7 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt maandag 1.922, 63 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 536 op de IC, een stijging van 6 patiënten en 1.386 in de kliniek, 57 patiënten meer dan gisteren', zo heeft het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandagmiddag bekendgemaakt.

Verplaatsingen

Gisteren zijn er 7 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 1 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 165 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 11 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 22 opgenomen op de IC, 3 meer dan gisteren en 143 in de kliniek, 8 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames op de IC blijft vrij stabiel vergeleken met vorige week.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 35 gestegen naar 1035 bedden. Op de IC liggen nu 536 COVID-patiënten, 6 meer dan gisteren en 499 non-COVID-patiënten, 29 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC volgt een licht dalende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 654 gestegen naar 12.854 bedden. In de kliniek liggen nu 1386 COVID-patiënten, 57 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend.