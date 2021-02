RIVM 'ziet' derde golf er aan komen, 'zo laag mogelijk houden'

De maatregelen die door het kabinet zijn genomen voorkomen een snellere stijging van het aantal besmettingen maar de druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Dit meldt het RIVM dinsdag in haar wekelijkse update over de actuele situatie rond corona.

'Derde golf zo laag mogelijk houden'

Door de maatregelen van 16 december 2020 en de avondklok die sinds 23 januari geldt hebben mensen minder contact met anderen, hierdoor zijn veel besmettingen voorkomen. De avondklok en de maximaal 1 bezoeker-maatregel, die op 23 januari ingingen, heeft het reproductiegetal naar schatting 10% doen afnemen. Op basis van literatuuronderzoek en ervaringen in andere landen werd het effect vooraf tussen de 8% en 13% geschat.

'Meer besmettingen zonder naleving maatregelen'

Modellering laat zien dat zonder naleving van de geldende maatregelen we in deze fase van de epidemie veel meer besmettingen zouden hebben gehad. Dat geldt zowel voor besmettingen met de Britse variant als voor andere virusvarianten. De druk op de zorg zou hierdoor ook flink hoger zijn geweest.

Versoepeling maatregelen 'stapje-voor-stapje'

Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden. Dat kan alleen als een versoepeling met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje gaat.

Aantal meldingen daalt niet verder

'Ondanks de maatregelen, zien we dat het aantal besmettingsmeldingen per week op het zelfde niveau blijft en de afgelopen week weer iets stijgt. Dat is een kwetsbare positie. Bij te snelle versoepelingen zal het aantal besmettingen, en daarmee het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen', aldus het RIVM.