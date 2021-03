Ondanks gesloten horeca veel animo voor minder zout, meer smaak

Tijdens de Nierstichting Restaurant Driedaagse bereiden verschillende restaurants in Nederland een lunch en/of diner met aandacht voor pure en verse ingrediënten en minder zout. In de week van 22 tot en met 28 maart vindt het smaakevenement plaats. Dit jaar bieden de restaurants vanwege de huidige sluiting een take away aan. Bestellen van een gerecht of menu kan vanaf 15 maart via restaurantdriedaagse.nl.

Gezond eten verbetert onze weerstand. In deze coronatijd zijn mensen zich hier nog meer van bewust. Toch eten de meeste Nederlanders, vaak zonder het zich te realiseren, te veel zout. Ruim 2 miljoen mensen hebben chronische nierschade. Een groot deel van deze mensen weet dat niet. Zout heeft een belangrijk aandeel in het veroorzaken van nierschade. Dit terwijl bewust met minder zout koken juist meer smaak aan je gerechten geeft.

Draagvlak minder zout binnen horeca groeit

Het belang van minder zout koken wordt al breed gesteund binnen de horeca. Samen met partners en chef-ambassadeurs SVH Meesterkok Menno Post (Olivijn), SVH Meesterkok Wilco Berends (De Nederlanden), chef-kok Tim Golsteijn (restaurant Bougainville), chef-kok Ferry van Houten (Het Bosch@ the Waterfront) en Patron Cuisinier Marko Karelse (Villa la Ruche) maakt de Nierstichting zich hard voor nog meer draagvlak, ook bij het publiek. Door kennis te delen en op pure smaken te inspireren. SVH Meesterkok Menno Post: “Als chef heb je een voorbeeldfunctie, die kans moet je pakken, vind ik. Inspireer je gasten en laat ze proeven dat minder zout eten absoluut geen smaakconcessie hoeft te zijn.”

Ook horeca opleidingen erkennen het belang van minder zout koken. Met een speciale leermodule is onlangs aandacht besteed aan dit thema. Ook doen ze mee aan het culinaire evenement. Zo bieden leerlingen van ROC Friese Poort en het Koning Willem I College in Den Bosch ook een minder zout take away.

Over Nierstichting Restaurant Driedaagse 22 – 28 maart

Culinaire fijnproevers kunnen zich laten verleiden tijdens de derde editie van de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Van 22 tot en met 28 maart bereiden verschillende restaurants in Nederland een smaakmakend tasting-menu met aandacht voor verse ingrediënten, pure smaken en minder zout. Bestellen van een take away gerecht of menu kan vanaf 15 maart.