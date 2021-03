RIVM: bijna 6.000 nieuwe besmettingen gemeld

Bij het RIVM zijn woensdag tot 10.00 uur over de afgelopen 24 uur 5.974 nieuwe coronabesmettingen gemeld door de landelijke GGD'en. Dit meldt het RIVM woensdagmiddag. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.173.487.

Aantal vaccinaties

Ook zijn er tot op heden in totaal 1.385.181 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat in dat het werkelijke aantal hoger ligt en 1.946.639 vaccinaties bedraagt. Dit komt doordat de verwerking van de vaccinatiecijfers enkele dagen in beslag neemt.