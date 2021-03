Aantal besmettingen met corona blijft hoog

Bij het RIVM in De Bilt zijn zaterdagochtend tot 10.00 uur 7025 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dit zijn er 617 minder dan gisteren. Het aantal nieuwe gevallen is ook hoger dan het gemiddelde van afgelopen week. Toen werden er gemiddeld 6227 personen gemeld die besmet waren.

Het aantal besmettingen blijft volgens het RIVM dan ook stijgen tot recordhoogte van het aantal sinds begin januari. Dit zou niet hoeven te leiden tot meer doden of opnames in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis zijn 2073 patiënten opgenomen met coronaklachten. Dit waren er zaterdag 2047. Van het aantal opgenomen patiënten liggen er 611 op de Intensive Care. Gisteren waren dit er 602 patiënten.

Het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van corona is 15. Dit waren er gisteren 18 en dat is hoger dan het gemiddelde van 30 de afgelopen zeven dagen.