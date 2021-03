RIVM: Donderdag 7.740 nieuwe besmettingen gemeld, daggemiddelde stijgt

Hoog

Het aantal van 7.740 is 116 hoger dan het aantal meldingen van woensdag dat op 7.624 lag en is 72 hoger als het aantal meldingen van afgelopen zaterdag toen er 7.668 besmettingen werden gemeld.

Daggemiddelde stijgt verder

Met het aantal 7.740 besmettingen vandaag stijgt ook het daggemiddelde. Zo zijn er over de afgelopen 7 dagen 49.035 besmettingen gemeld, dat zijn er 7.005 gemiddeld per dag. Over de afgelopen 14 dagen zijn er 89.851 besmettingen gemeld. Dat zijn er 6.418 gemiddeld. Over de afgelopen 31 dagen zijn er totaal 167.846 besmettingen gemeld. Dat zijn er 5.414 gemiddeld per dag. Over de afgelopen 90 dagen zijn er totaal 484.590 besmettingen gemeld. Dat zijn er 5.384 gemiddeld per dag.