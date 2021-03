2.220 COVID-patiënten: 625 op de IC en 1.596 in de kliniek

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 2.220. 'Dat zijn er 28 meer dan de vorige dag. Hiervan liggen er 625 op de IC, een stijging van 6 patiënten en 1.596 in de kliniek, 23 patiënten meer dan gisteren', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) vrijdag.

Verplaatsingen

'Gisteren zijn er 15 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 284 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 1 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 44 opgenomen op de IC, 10 meer dan gisteren en 240 in de kliniek, 9 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoog en volgt een stijgende trend ten opzichte van voorgaande weken. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 5 gedaald naar 1085 bedden. Op de IC liggen nu 625 COVID-patiënten, 6 meer dan gisteren en 460 non-COVID-patiënten, 11 minder dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC volgt een stijgende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 198 toegenomen naar 14257 bedden. In de kliniek liggen nu 1596 COVID-patiënten, 23 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek stijgt ten opzichte van vorige week. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Verdere opschaling IC-capaciteit naar 1.450 bedden

De instroom en bezetting in de ziekenhuizen stijgen geleidelijk verder. Dit is in lijn met de verwachting. Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ: “Omwille van de continuïteit van zorg bereiden de ROAZ-regio’s zich momenteel voor op een opschaling van hun gezamenlijke IC-capaciteit naar 1.450 bedden in de loop van de volgende week.”