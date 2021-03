Aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt naar 2.238

Op dit moment bedraagt het aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland 2.238, Dat zijn er 17 meer dan vrijdag. 'Hiervan liggen er 643 op de IC, een stijging van 18 patiënten en 1595 in de kliniek, 1 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn er 10 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC', zo meldt het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 347 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 63 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 51 opgenomen op de IC, 7 meer dan gisteren en 296 in de kliniek, 56 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoog en volgt een stijgende trend ten opzichte van voorgaande weken. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 10 gestegen naar 1095 bedden. Op de IC liggen nu 643 COVID-patiënten, 18 meer dan gisteren en 452 non-COVID-patiënten, 8 minder dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC volgt een stijgende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 847 afgenomen naar 13410 bedden. In de kliniek liggen nu 1595 COVID-patiënten, 1 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek stijgt ten opzichte van vorige week. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Opschaling IC-capaciteit naar 1.450 IC-bedden

De instroom en bezetting in de ziekenhuizen stijgen geleidelijk verder. Dit is in lijn met de verwachting. Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ: “Omwille van de continuïteit van zorg bereiden de ROAZ-regio’s zich momenteel voor op een opschaling van hun gezamenlijke IC-capaciteit naar 1.450 bedden in de loop van de volgende week.”