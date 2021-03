Aantal opgenomen COVID-patiënten loopt met bijna 100 op naar 2.342

Op dit moment zijn er in totaal 2.342 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 'Dat zijn er 84 meer dan gisteren', zo laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandagmiddag weten.

675 COVID-patiënten op IC, 1667 in de kliniek, 21 verplaatsingen

'Van de in totaal 2.342 opgenomen COVID-patiënten liggen er 675 op de IC, een stijging van 20 patiënten en 1.667 in de kliniek, 74 patiënten meer dan gisteren. Gisteren zijn er 21 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 1 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 224 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 1 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 36 opgenomen op de IC, 5 minder dan gisteren en 188 in de kliniek, 6 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames blijft hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 49 gestegen naar 1.106 bedden. Op de IC liggen nu 675 COVID-patiënten, 20 meer dan gisteren en 431 non-COVID-patiënten, 29 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC volgt een stijgende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 671 gestegen naar 13.387 bedden. In de kliniek liggen nu 1.667 COVID-patiënten, 74 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek stijgt.

LCPS precies 1 jaar geleden opgericht

De instroom en bezetting van de ziekenhuizen zijn in de afgelopen week opnieuw gestegen: beide met ongeveer 9%. We verwachten dat deze trend zich in de komende week voortzet. Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ: 'Precies een jaar geleden hebben we het initiatief genomen om het LCPS op te richten. Ik ben blij met alle support die we daarbij van VWS en Defensie gekregen hebben. Er staat een volwaardig en bestendig landelijk centrum dat niet meer is weg te denken in deze crisistijd. Zonder landelijke spreiding zou COVID-19 nog meer schade hebben berokkend.'