Aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen in week tijd gestegen met 9 procent

In de afgelopen week is de instroom en bezetting van het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen opnieuw gestegen: beide met ongeveer 9%. 'We verwachten dat deze trend zich deze week voortzet', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdagmiddag.