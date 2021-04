Vrijdag 7.296 nieuwe besmettingen gemeld bij RIVM

Iets onder daggemiddelde van afgelopen week

Over de afgelopen zeven dagen zijn er in totaal 51.789 besmettingen gemeld wat neerkomt op gemiddeld 7.398 per dag. Het aantal van 7.296 besmettingen dat vandaag is gemeld ligt dus 102 onder het daggemiddelde van de afgelopen week.