LCPS: 705 COVID-patiënten op de IC, 1.625 in de kliniek; 20 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.330, 3 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 705 op de IC, een stijging van 17 patiënten en 1.625 in de kliniek, 14 patiënten minder dan donderdag toen er 20 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS zijn gerealiseerd, waarvan 2 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 324 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 13 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 48 opgenomen op de IC, 13 minder dan gisteren en 276 in de kliniek, even veel als gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames blijft hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 3 gestegen naar 1.124 bedden. Op de IC liggen nu 705 COVID-patiënten, 17 meer dan gisteren en 419 non-COVID-patiënten, 14 minder dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 219 gedaald naar 14042 bedden. In de kliniek liggen nu 1625 COVID-patiënten, 14 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek volgt een stijgende trend.

Trend zet voort

De instroom en bezetting van COVID-patiënten in de ziekenhuizen is deze week verder gestegen. Het LCPS verwacht dat deze trend zich de komende tijd voortzet.